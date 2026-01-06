Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минэнерго США выделило компаниям $2,7 млрд на обогащение урана в стране

    • 06 января, 2026
    • 03:07
    Минэнерго США выделило компаниям $2,7 млрд на обогащение урана в стране

    Министерство энергетики США выделило суммарно $2,7 млрд трем компаниями на развитие мощностей по обогащению урана в стране.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

    Средства предоставили на "развитие в стране мощностей по обогащению урана в последующие 10 лет", отмечается в документе. Власти США рассчитывают, что это позволит "укрепить энергетическую безопасность и уменьшить зависимость от иностранных поставщиков".

    Заказы от Минэнерго США в размере $900 млн на развитие соответствующих мощностей в США получили американские компании American Centrifuge Operating и General Matter, а также Orano Federal Services, являющаяся работающей в США дочерней структурой французского концерна Orano.

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что вашингтонская администрация стремится "восстановить надежные цепочки поставок ядерного топлива, позволяющие обеспечивать <...> существующие сейчас и перспективные ядерные реакторы".

