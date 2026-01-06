Ильхам Алиев: К сожалению, нарушения допускают и молодые кадры

Я создал институт специального представительства и в Нахчыване. К сожалению, назначенный мной кадр не оправдал моего доверия и поэтому был освобожден от должности.

Как передает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства также затронул увольнение главы исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхана Ибрагимова после непродолжительного пребывания на упомянутом посту.

"Недавно был назначен глава исполнительной власти одного из районов Баку. Причем тогда, в ноябре были назначены несколько глав исполнительной власти. Мои поручения, заявления о том, что нужно уделять внимание людям, не мешать предпринимателям, бороться с взяточничеством, коррупцией, слова о социальной справедливости были опубликованы в прессе. Но одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает.

Потому что, знаете, я занимаю эту должность уже 22 года, и за эти годы я назначил много кадров, оказал им доверие. Каждый раз я провожу встречи или телефонные разговоры с новоназначенными главами исполнительной власти. Информация о некоторых из них передается по телевидению, публикуется в прессе, а о некоторых – не публикуется, но суть моих рекомендаций не меняется.

Огорчает то, что, к сожалению, нарушения допускают и молодые кадры. То есть здесь речь не идет о молодом или старшем поколении. Мы говорим о качествах людей, мы говорим о воспитании, которое они получают в семье, в школе и в обществе. Поэтому доверие оказывается, и те, кто его оправдывает, всегда получают поддержку", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что всегда был справедлив к кадрам: "Но те, кто не оправдывает доверие, кто сбивается с пути, конечно же, либо привлекаются к уголовной ответственности – таких случаев достаточно, либо наказываются в административном порядке. Что я могу сказать? Буду продолжать, это не плавный процесс. Проведение структурных реформ, конечно, важно. Но подготовка чистых, честных кадров – еще более важный вопрос, и мой опыт показывает, что он важнее структурных изменений".