Президент Ильхам Алиев рассказал о работах на "Советской" в Баку

    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 02:13
    Процесс переселения с территории, называемой "Советская", продолжается, и там должны быть созданы только общественные места, заложены парки. Будут созданы искусственные озера и налажена транспортная система, в том числе построены станции метро, станция метро в Белом городе. Сейчас началось создание велосипедных дорожек.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "Я знаю, что некоторые этим недовольны. Но если мы посмотрим на опыт развитых стран, то увидим, что это тоже выход из положения. Потому что это и полезно, и станет важным средством борьбы с пробками. Естественно, когда общественный транспорт будет работать на желаемом уровне, его использование, конечно, может быть лучшим вариантом. Мы стараемся это сделать. Повторяю, каждый год в Баку доставляют сотни новых автобусов. В настоящее время производятся электробусы, не загрязняющие воздух. Сотни новых автобусов будут доставляться в Баку каждый год как государственными, так и частными компаниями. Вот как мы можем решить проблему пробок в Баку", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев интервью
