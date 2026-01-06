Зеленский уволил глав департаментов контрразведки СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил начальников департаментов контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает Report, соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Согласно документам, Андрей Тупиков уволен с должности начальника департамента контрразведки, а Александр Дубровин - с должности начальника департамента военной контрразведки СБУ.

При этом другим указом Тупиков назначен заместителем главы СБУ. Указов о назначении новых глав департаментов на данный момент не опубликовано.

Вместе с тем на сайте были обнародованы указы о назначении Александра Поклада первым замглавы СБУ, а Дениса Килимника руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Ранее первым замглавы и руководителем центра был Сергей Андрущенко, указ о его увольнении также опубликован. Кроме того, с должности заместителя главы СБУ уволен Сергей Наумюк.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов стал членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).