Зеленский уволил глав департаментов контрразведки СБУ
    Зеленский уволил глав департаментов контрразведки СБУ

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 02:13
    Украинский лидер Владимир Зеленский уволил начальников департаментов контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

    Как сообщает Report, соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

    Согласно документам, Андрей Тупиков уволен с должности начальника департамента контрразведки, а Александр Дубровин - с должности начальника департамента военной контрразведки СБУ.

    При этом другим указом Тупиков назначен заместителем главы СБУ. Указов о назначении новых глав департаментов на данный момент не опубликовано.

    Вместе с тем на сайте были обнародованы указы о назначении Александра Поклада первым замглавы СБУ, а Дениса Килимника руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Ранее первым замглавы и руководителем центра был Сергей Андрущенко, указ о его увольнении также опубликован. Кроме того, с должности заместителя главы СБУ уволен Сергей Наумюк.

    Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов стал членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

