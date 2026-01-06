Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент предупредил чиновников: Распоряжение не заставит себя долго ждать

    Внутренняя политика
    • 06 января, 2026
    • 03:51
    Президент предупредил чиновников: Распоряжение не заставит себя долго ждать

    У нас прекрасное общество. Дела в стране развиваются в позитивном русле. Посмотрите, каких больших успехов Азербайджан достиг на мировой арене. Вопросы, связанные с внешней политикой, о которых я упоминал, - это только часть работ.

    Как передает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Глава государства отметил, что никакого беспокойства, связанного с экономическим развитием, нет.

    "Однако кадры, которым я доверяю, и все государственные чиновники должны выстраивать свою деятельность, основываясь на этих принципах. И снова возвращаюсь к общественному контролю, потому что многие мои решения были приняты именно в результате общественного контроля. Сейчас общественность об этом не знает, но поступающие с мест сигналы проверяются, и сигналы, связанные с этими неудачными назначениями, о которых я упомянул, поступают с мест.

    Если с мест не поступают сигналы, то откуда я узнаю? Они несколько раз проверяются, причем несколькими структурами, не одной, а несколькими, чтобы исключить личную предвзятость. Затем, когда это подтверждается, принимается решение, и все должностные лица должны об этом знать. Назначение на должность – это большое доверие. Однако, если это доверие чиновником не оправдывается, то распоряжение не заставит себя долго ждать", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев интервью
    Prezident məmurlara xəbərdarlıq edib: Sərəncam özünü çox gözlətməyəcək

    Последние новости

    03:51

    Президент предупредил чиновников: Распоряжение не заставит себя долго ждать

    Внутренняя политика
    03:42

    Ильхам Алиев: К сожалению, нарушения допускают и молодые кадры

    Внутренняя политика
    03:07

    Минэнерго США выделило компаниям $2,7 млрд на обогащение урана в стране

    Другие страны
    02:39

    Британия после захвата Мадуро установила контакт с лидером оппозиции Мачадо

    Другие страны
    02:13

    Президент Ильхам Алиев рассказал о работах на "Советской" в Баку

    Инфраструктура
    02:13

    Зеленский уволил глав департаментов контрразведки СБУ

    Другие страны
    01:57

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    01:38

    Ильхам Алиев: Поставленная мною краткосрочная цель – довести оборонный экспорт до $1 млрд

    Армия
    01:24

    Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций

    Футбол
    Лента новостей