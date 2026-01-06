Президент предупредил чиновников: Распоряжение не заставит себя долго ждать

У нас прекрасное общество. Дела в стране развиваются в позитивном русле. Посмотрите, каких больших успехов Азербайджан достиг на мировой арене. Вопросы, связанные с внешней политикой, о которых я упоминал, - это только часть работ.

Как передает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства отметил, что никакого беспокойства, связанного с экономическим развитием, нет.

"Однако кадры, которым я доверяю, и все государственные чиновники должны выстраивать свою деятельность, основываясь на этих принципах. И снова возвращаюсь к общественному контролю, потому что многие мои решения были приняты именно в результате общественного контроля. Сейчас общественность об этом не знает, но поступающие с мест сигналы проверяются, и сигналы, связанные с этими неудачными назначениями, о которых я упомянул, поступают с мест.

Если с мест не поступают сигналы, то откуда я узнаю? Они несколько раз проверяются, причем несколькими структурами, не одной, а несколькими, чтобы исключить личную предвзятость. Затем, когда это подтверждается, принимается решение, и все должностные лица должны об этом знать. Назначение на должность – это большое доверие. Однако, если это доверие чиновником не оправдывается, то распоряжение не заставит себя долго ждать", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.