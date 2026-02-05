İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Səhiyyə Nazirliyi 8 mindən çox həssas əhali qrupuna aid şəxsə səyyar xidmət göstərib

    Sağlamlıq
    • 05 fevral, 2026
    • 12:51
    Səhiyyə Nazirliyi 8 mindən çox həssas əhali qrupuna aid şəxsə səyyar xidmət göstərib

    Səhiyyə Nazirliyinin təşkil etdiyi həssas əhali qrupları üçün səyyar xidmət çərçivəsində 8 mindən çox vətəndaş müayinədən keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, səyyar xidmətlər 1, 2 və 3 saylı uşaq evlərində, Ahıl Şəxslər üçün Sosial Xidmət Müəssisəsində, Binəqədi rayonu Xocasən bələdiyyəsində, əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrində, həssas əhali qrupları üçün sığınacaq və reabilitasiya mərkəzlərində təşkil edilib.

    Bu tədbirlər zamanı əhalinin ağız və diş sağlamlığı üzrə ilkin müayinələr aparılıb, profilaktik tövsiyələr verilib və sağlam həyat tərzinin təşviqi məqsədilə maarifləndirmə işləri həyata keçirilib.

    Səyyar xidmətlər nəticəsində 8 000-dən çox vətəndaş müayinədən keçib, onlardan 300 nəfəri əlavə müalicə üçün klinikaya yönləndirilib.

    Səhiyyə Nazirliyi səyyar xidmət

    Son xəbərlər

    13:05

    David Manukyan ömürlük azadlıqdan məhrum edilib

    Daxili siyasət
    13:02

    VK sədri: Rusiyadan məzun olub rus dilini bilməyən hüquqşünasın diplomunun tanınmasını başa düşmürəm

    Daxili siyasət
    12:59

    Levon Mnatsakanyan ömürlük azadlıqdan məhrum edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir: Elm diplomatiyada mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    12:55
    Video

    "İrşad"da "Yaşıl Cümə" gəldi – ürəklə seç!

    Biznes
    12:53

    Arayik Harutyunyan ömürlük azadlıqdan məhrum edilib

    Daxili siyasət
    12:51

    Ağcəbədidə 7 yaşlı oğlan uşağı bıçaqlanıb

    Hadisə
    12:51
    Foto

    Səhiyyə Nazirliyi 8 mindən çox həssas əhali qrupuna aid şəxsə səyyar xidmət göstərib

    Sağlamlıq
    12:49

    Macarıstanda AEBA və "Rosatom"un baş direktorları arasında görüş başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti