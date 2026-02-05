İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    VK sədri: Rusiyada məzun olub rus dilini bilməyən hüquqşünasın diplomunun tanınmasını başa düşmürəm

    Daxili siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 13:02
    VK sədri: Rusiyada məzun olub rus dilini bilməyən hüquqşünasın diplomunun tanınmasını başa düşmürəm

    Rusiya və Ukrayna universitetlərinin hüquq fakültəsindən məzun olanların bəziləri rus dilini bilmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov Bakıda keçirilən "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumunda deyib.

    O, həmin şəxslərin diplomunun necə tanındığını başa düşmədiyini bildirib:

    "Mən başa düşə bilmirəm ki, onların diplomu necə tanınıb? Bir müddət əvvəl Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetindın məzun olmuş biri ilə görüşdüm. Ondan Taras Şevçenkonun kim olduğunu soruşdum. Ancaq məzun olduğu ali təhsil müəssisəsinin adını daşıyan şəxsin kim olduğunu bilmir. Bu baxımdan xaricdə oxuyanların bilik səviyyəsi yoxlanılmalıdır".

    Anar Bağırov Vəkillər Kollegiyası hüquqşunas diplom

