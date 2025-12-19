Польша рассматривает обмен МиГ-29 на украинские антидронные технологии

Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Навроцкого, вокруг темы возможной передачи МиГ-29 возникла необоснованная и непонятная полемика, а общественное мнение было частично дезинформировано. Он подчеркнул, что его ключевая обязанность - защита интересов польских военнослужащих, в частности летчиков авиабазы в Мальборке, где ранее и сейчас размещаются эти истребители.

Президент Польши отметил, что формально вопрос передачи самолетов не относится к его прямой компетенции, однако в нынешних условиях Варшава заинтересована в выстраивании с Киевом симметричного стратегического партнерства.

"Обмен МиГ-29 на антидронные системы не противоречит нашей политике. После урегулирования формальных вопросов, думаю, этот вопрос будет решен", - заявил Навроцкий.

В свою очередь Зеленский подтвердил заинтересованность Киева в польских МиГ-29, отметив, что Киев с самого начала с благодарностью воспринял это предложение. По его словам, преимущество МиГ-29 заключается в том, что украинским пилотам не требуется дополнительная длительная подготовка для управления этими самолетами, в отличие от истребителей F-16, обучение на которых может занимать до полутора лет.

"Когда у вас есть ежедневная война, каждый пилот - это большой дефицит. А подготовка пилота - это годы. И вопрос не в том, что у нас нет F-16, пусть и не новых, но их нет. Вопрос не в этом. То есть вы забираете с поля боя, вы забираете с войны опытного пилота и отправляете его за границу", - отметил Зеленский.