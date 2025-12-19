Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Польша рассматривает обмен МиГ-29 на украинские антидронные технологии

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 17:54
    Польша рассматривает обмен МиГ-29 на украинские антидронные технологии

    Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    По словам Навроцкого, вокруг темы возможной передачи МиГ-29 возникла необоснованная и непонятная полемика, а общественное мнение было частично дезинформировано. Он подчеркнул, что его ключевая обязанность - защита интересов польских военнослужащих, в частности летчиков авиабазы в Мальборке, где ранее и сейчас размещаются эти истребители.

    Президент Польши отметил, что формально вопрос передачи самолетов не относится к его прямой компетенции, однако в нынешних условиях Варшава заинтересована в выстраивании с Киевом симметричного стратегического партнерства.

    "Обмен МиГ-29 на антидронные системы не противоречит нашей политике. После урегулирования формальных вопросов, думаю, этот вопрос будет решен", - заявил Навроцкий.

    В свою очередь Зеленский подтвердил заинтересованность Киева в польских МиГ-29, отметив, что Киев с самого начала с благодарностью воспринял это предложение. По его словам, преимущество МиГ-29 заключается в том, что украинским пилотам не требуется дополнительная длительная подготовка для управления этими самолетами, в отличие от истребителей F-16, обучение на которых может занимать до полутора лет.

    "Когда у вас есть ежедневная война, каждый пилот - это большой дефицит. А подготовка пилота - это годы. И вопрос не в том, что у нас нет F-16, пусть и не новых, но их нет. Вопрос не в этом. То есть вы забираете с поля боя, вы забираете с войны опытного пилота и отправляете его за границу", - отметил Зеленский.

    Польша Украина истребители МиГ-29 Владимир Зеленский Кароль Навроцкий антидронные технологии

    Последние новости

    19:18

    Норвегия одобрила помощь Украине на $8,2 млрд

    Другие страны
    19:16

    Омбудсмен встретилась с членами национальной сборной по футболу среди ампутантов

    Внутренняя политика
    19:10

    Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    19:05

    Парламент Франции не достиг компромисса по бюджету на 2026 год

    Другие страны
    18:52

    Банк России не намерен отзывать свой иск к Euroclear

    В регионе
    18:48

    В Баку отметили 25-летие включения "Ичеришехер" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

    Внутренняя политика
    18:40

    Беларусь определила приоритеты развития на 2026–2030 годы

    Другие страны
    18:35

    ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б. п.

    В регионе
    18:24
    Фото

    Школьники специализированного интерната побывали в гостях у ФК "Карабах"

    Футбол
    Лента новостей