    В Анкаре проходит второй день Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией

    19 декабря, 2025
    12:03
    В Анкаре проходит второй день Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией

    В Анкаре проходит второй день Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

    Как сообщает корреспондент Report из Анкары, сегодняшняя встреча пройдет в рамках панельной дискуссии на тему "Тюркские медиа в построении общего будущего".

    В ходе дискуссий выступят представители СМИ из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

    В рамках форума также состоится презентация на тему "Журналистские практики нового поколения и механизмы проверки фактов в поисках достоверной информации".

    Ankarada Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunun ikinci günü keçirilir
    Second day of Turkic States Forum on Combating Disinformation underway in Turkiye's Ankara

