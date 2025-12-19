В Анкаре проходит второй день Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, сегодняшняя встреча пройдет в рамках панельной дискуссии на тему "Тюркские медиа в построении общего будущего".

В ходе дискуссий выступят представители СМИ из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В рамках форума также состоится презентация на тему "Журналистские практики нового поколения и механизмы проверки фактов в поисках достоверной информации".