В Анкаре проходит второй день Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией
Медиа
- 19 декабря, 2025
- 12:03
В Анкаре проходит второй день Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией.
Как сообщает корреспондент Report из Анкары, сегодняшняя встреча пройдет в рамках панельной дискуссии на тему "Тюркские медиа в построении общего будущего".
В ходе дискуссий выступят представители СМИ из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
В рамках форума также состоится презентация на тему "Журналистские практики нового поколения и механизмы проверки фактов в поисках достоверной информации".
Последние новости
13:08
Фото
В Баку снесли незаконные пристройки к жилому дому, который могут признать памятникомИнфраструктура
13:04
Узбекистан предлагает создать совместный центр фактчекинга тюркских странМедиа
13:03
На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатовВнутренняя политика
12:55
Турпоток в Азербайджан сократился на 2%Туризм
12:52
В Пекине призвали Вашингтон объективно подходить к выстраиванию отношенийДругие страны
12:50
В Баку завтра будет пасмурноЭкология
12:46
Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределахАПК
12:46
Землетрясение в Афганистане ощутили в ТаджикистанеВ регионе
12:32