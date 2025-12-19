Ankarada Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunun ikinci günü keçirilir
Media
- 19 dekabr, 2025
- 11:16
Ankarada Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunun ikinci günü keçirilir.
"Report"un Ankaraya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bugünkü toplantı "Ortaq gələcəyin qurulmasında türk mediası" adlı paneli ətrafında keçiriləcək.
Müzakirələr zamanı Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistandan olan media nümayəndələrinin çıxışları dinləniləcək.
Daha sonra "Etibarlı məlumat axtarışında yeni nəsil jurnalistika təcrübələri və faktların yoxlanılması refleksləri" adlı təqdimat baş tutacaq.
