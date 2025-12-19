İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı
    • 19 dekabr, 2025
    • 11:16
    Ankarada Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunun ikinci günü keçirilir

    Ankarada Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunun ikinci günü keçirilir.

    "Report"un Ankaraya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bugünkü toplantı "Ortaq gələcəyin qurulmasında türk mediası" adlı paneli ətrafında keçiriləcək.

    Müzakirələr zamanı Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistandan olan media nümayəndələrinin çıxışları dinləniləcək.

    Daha sonra "Etibarlı məlumat axtarışında yeni nəsil jurnalistika təcrübələri və faktların yoxlanılması refleksləri" adlı təqdimat baş tutacaq.

