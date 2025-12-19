Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Прямая линия" с Путином продлилась почти 4,5 часа

    • 19 декабря, 2025
    • 17:55
    Прямая линия с Путином продлилась почти 4,5 часа

    Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - программа "Итоги года" продлилась 4 часа и 27 минут.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе программы он ответил на вопросы 42 журналистов, на 16 вопросов, поступивших на "Прямую линию", а также на 15 вопросов в формате блиц.

    В прошлом году мероприятие также продлилось 4 ч 27 мин.

    Рекорд был установлен в 2020 году, когда совмещенные прямая линия и пресс-конференция продлились 4 ч 30 мин.

