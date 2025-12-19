"Прямая линия" с Путином продлилась почти 4,5 часа
В регионе
- 19 декабря, 2025
- 17:55
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - программа "Итоги года" продлилась 4 часа и 27 минут.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе программы он ответил на вопросы 42 журналистов, на 16 вопросов, поступивших на "Прямую линию", а также на 15 вопросов в формате блиц.
В прошлом году мероприятие также продлилось 4 ч 27 мин.
Рекорд был установлен в 2020 году, когда совмещенные прямая линия и пресс-конференция продлились 4 ч 30 мин.
