"Прямая линия" с Путином продлилась почти 4,5 часа

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - программа "Итоги года" продлилась 4 часа и 27 минут.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе программы он ответил на вопросы 42 журналистов, на 16 вопросов, поступивших на "Прямую линию", а также на 15 вопросов в формате блиц.

В прошлом году мероприятие также продлилось 4 ч 27 мин.

Рекорд был установлен в 2020 году, когда совмещенные прямая линия и пресс-конференция продлились 4 ч 30 мин.