Азербайджан и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в сфере чистой энергетики

Азербайджан и Израиль обсудили возможные направления двустороннего сотрудничества в области развития чистой энергетики.

Как сообщает Report, об этом написал генеральный директор cовместного предприятие "Зеленый энергетический коридор" (GECO, Black Sea Energy), созданное в рамках проекта по экспорту "зеленой энергии" по маршруту Каспий- Черное море-Европа, Фархад Мамедов в соцсети.

Ф. Мамедов сообщил, что в ходе двусторонней онлайн-встречи между представителями министерств энергетики Азербайджана и Израиля была представлена презентация проекта GECO, в которой были освещены его стратегическое видение, региональная значимость и достигнутый на сегодняшний день прогресс.

"Стороны также обменялись мнениями о потенциальных направлениях взаимодействия, в частности в области обмена опытом и будущих возможностей сотрудничества в сфере развития чистой энергии", - говорится в публикации.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании о создании СП по проекту "зеленого коридора" Каспий-Черное море-Европа был подписан 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном.

Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1155 км (1115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

Энергокоридор "Центральная Азия-Азербайджан", создаваемый Азербайджаном в сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, обладающими большим потенциалом в сфере солнечной энергии, в перспективе может быть связан с Каспийско-Черноморским коридором, создавая соединение больших регионов Центральной Азии с Европой через два моря. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан 4 апреля 2025 года при поддержке АБР и АБИИ договорились о запуске первого этапа инициативы "Каспийский зеленый энергетический коридор". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке ТЭО проекта, предусматривающего интеграцию энергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.