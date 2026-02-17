В Азербайджане задержан парень за фейковые объявления о кредитах в соцсетях
- 17 февраля, 2026
- 13:46
Правоохранительные органы Азербайджана задержали 22-летнего Гаджизейнала Гаджиева, который организовал мошенническую схему в социальных сетях.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Молодой человек создавал поддельные страницы, копирующие официальные аккаунты нескольких небанковских кредитных организаций, и размещал объявления о предоставлении кредитов под заманчиво низкие проценты.
По данным ведомства, используя эту схему, задержанный сумел обмануть большое количество граждан и завладеть их денежными средствами.
В ходе расследования было установлено, что потерпевшие, поверив объявлениям на созданных Гаджиевым страницах, передавали ему свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также перечисляли различные суммы денежных средств.
После получения денег мошенник блокировал аккаунты жертв, чтобы избежать ответственности.
Расследование по этим фактам продолжается.