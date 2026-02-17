В Азербайджане задержан парень за фейковые объявления о кредитах в соцсетях

Правоохранительные органы Азербайджана задержали 22-летнего Гаджизейнала Гаджиева, который организовал мошенническую схему в социальных сетях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Молодой человек создавал поддельные страницы, копирующие официальные аккаунты нескольких небанковских кредитных организаций, и размещал объявления о предоставлении кредитов под заманчиво низкие проценты.

По данным ведомства, используя эту схему, задержанный сумел обмануть большое количество граждан и завладеть их денежными средствами.

В ходе расследования было установлено, что потерпевшие, поверив объявлениям на созданных Гаджиевым страницах, передавали ему свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также перечисляли различные суммы денежных средств.

После получения денег мошенник блокировал аккаунты жертв, чтобы избежать ответственности.

Расследование по этим фактам продолжается.