    В Азербайджане задержан парень за фейковые объявления о кредитах в соцсетях

    Происшествия
    • 17 февраля, 2026
    • 13:46
    Правоохранительные органы Азербайджана задержали 22-летнего Гаджизейнала Гаджиева, который организовал мошенническую схему в социальных сетях.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    Молодой человек создавал поддельные страницы, копирующие официальные аккаунты нескольких небанковских кредитных организаций, и размещал объявления о предоставлении кредитов под заманчиво низкие проценты.

    По данным ведомства, используя эту схему, задержанный сумел обмануть большое количество граждан и завладеть их денежными средствами.

    В ходе расследования было установлено, что потерпевшие, поверив объявлениям на созданных Гаджиевым страницах, передавали ему свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также перечисляли различные суммы денежных средств.

    После получения денег мошенник блокировал аккаунты жертв, чтобы избежать ответственности.

    Расследование по этим фактам продолжается.

    мошенничество МВД Азербайджана соцсети фейковые объявления
    Sosial şəbəkədə saxta kredit elanları verən şəxs saxlanılıb
