Песков: Не стоит сегодня ожидать новостей о переговорах РФ-США-Украина в Женеве

Переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать оттуда каких-то новостей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет", - отметил он.