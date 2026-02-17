Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Песков: Не стоит сегодня ожидать новостей о переговорах РФ-США-Украина в Женеве

    • 17 февраля, 2026
    • 14:01
    Песков: Не стоит сегодня ожидать новостей о переговорах РФ-США-Украина в Женеве

    Переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать оттуда каких-то новостей.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет", - отметил он.

    Лента новостей