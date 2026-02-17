Песков: Не стоит сегодня ожидать новостей о переговорах РФ-США-Украина в Женеве
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 14:01
Переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве пройдут в закрытом режиме, сегодня не следует ожидать оттуда каких-то новостей.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет", - отметил он.
