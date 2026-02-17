В Гёйгёле 10 школьников госпитализированы после ухудшения самочувствия на уроке

В Гёйгёле 10 школьников попали в больницу после того, как почувствовали недомогание во время занятий в школе.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел 16 февраля в средней школе им. Дж. Вердиева в селе Ашыглы Гёйгёльского района.

В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования сообщили, что во время учебного процесса 10 учащихся почувствовали себя плохо.

"Школьники были доставлены в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего они были отпущены домой. Совместно с соответствующими структурами проводится расследование для установления причин произошедшего", - говорится в информации.