В Гёйгёле 10 школьников госпитализированы после ухудшения самочувствия на уроке
Происшествия
- 17 февраля, 2026
- 10:17
В Гёйгёле 10 школьников попали в больницу после того, как почувствовали недомогание во время занятий в школе.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел 16 февраля в средней школе им. Дж. Вердиева в селе Ашыглы Гёйгёльского района.
В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования сообщили, что во время учебного процесса 10 учащихся почувствовали себя плохо.
"Школьники были доставлены в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего они были отпущены домой. Совместно с соответствующими структурами проводится расследование для установления причин произошедшего", - говорится в информации.
