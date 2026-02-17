Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Гёйгёле 10 школьников госпитализированы после ухудшения самочувствия на уроке

    Происшествия
    • 17 февраля, 2026
    • 10:17
    В Гёйгёле 10 школьников попали в больницу после того, как почувствовали недомогание во время занятий в школе.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел 16 февраля в средней школе им. Дж. Вердиева в селе Ашыглы Гёйгёльского района.

    В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования сообщили, что во время учебного процесса 10 учащихся почувствовали себя плохо.

    "Школьники были доставлены в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего они были отпущены домой. Совместно с соответствующими структурами проводится расследование для установления причин произошедшего", - говорится в информации.

