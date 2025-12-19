WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Avropa İttifaqı ilə Mercosur arasında sazişin imzalanması baş tutmayıb

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 02:29
    Avropa İttifaqı ilə Mercosur arasında sazişin imzalanması baş tutmayıb

    Avropa İttifaqının Cənubi Amerika bloku Braziliya, Argentina, Uruqvay və Paraqvay ilə şənbə gününə planlaşdırılan azad ticarət sazişinin imzalanması 2026-cı ilə qədər təxirə salınıb.

    "Report"un Avropa Bürosu xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen bəyan edib.

    Diplomatik mənbələr bildirib ki, buna səbəb fermerlərin etirazları deyil, iki Avropa İttifaqı ölkəsinin sazişlə bağlı qərarla razılaşmaması olub. Bu ölkələrin adları çəkilməyib, lakin məlumdur ki, bu müqavilənin ən ciddi əleyhdarları həmişə Polşa və Fransa olub.

    taliyanın Baş naziri Corcia Meloni bir gün əvvəl bloka sədrlik edən Braziliya ilə imzalanmanın təxirə salınması ehtimalı ilə bağlı razılığa gəldiyini açıqlamışdı. Bu, İtaliyanın kənd təsərrüfatı sektorunu razılaşma ilə yanaşı mühafizə mexanizmlərinin də işə salınacağına inandırmaq üçün lazımdır.

    Aİ Şurası daha əvvəl Parlamentlə Aİ fermerləri üçün əlavə qorunma mexanizmləri ilə bağlı razılığa gəlib və imzalanması üçün yaşıl işıq yandırıb. Bu təxirə salınmanın nəticəsi qeyri-müəyyən olaraq qalır.

    Digər ölkələrdən idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarından əhəmiyyətli dərəcədə subsidiyalar və müdafiə alan avropalı fermerlər Mercosur istehsalçılarının AB bazarını ucuz mal və quş əti ilə dolduracağından qorxurlar.

    Avropa İttifaqı MERCOSUR ticarət
    ЕС отложил подписание соглашения с блоком Меркосур на будущий год

    Son xəbərlər

    02:29

    Avropa İttifaqı ilə Mercosur arasında sazişin imzalanması baş tutmayıb

    Digər ölkələr
    02:11

    Tramp Venesuelaya zərbə endirmək üçün Konqresin təsdiqinə ehtiyac olmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    02:06

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçirilib

    Futbol
    02:01
    Video

    Keçmiş pilot ailəsi ilə birlikdə təyyarə qəzasında həlak olub - Yenilənib

    Digər ölkələr
    01:26

    "Napoli" İtaliya Superkubokunun finalında

    Futbol
    01:13

    Tramp: Yaxın zamanda Rusiya-Ukrayna müharibəsini yekunlaşdırmaq şansı var

    Digər ölkələr
    00:50

    "Air Serbia" Belqrad-Bakı birbaşa uçuşlarının açılış tarixini açıqlayıb

    Turizm
    00:05

    Xronika: Paşinyanın Qərbi Azərbaycanla bağlı təklif etdiyi "yol xəritəsi"nin hədəfi nədir?

    Region
    23:51

    Sərbəst buraxılan Danla Bilic jandarma təşəkkür edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti