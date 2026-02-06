İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Macarıstan XİN: Əgər hər şey Trampdan asılı olsaydı, Ukraynada sülh olardı

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 15:08
    Macarıstan XİN: Əgər hər şey Trampdan asılı olsaydı, Ukraynada sülh olardı

    Macarıstan hesab edir ki, əgər hər şey yalnız ABŞ Prezidenti Donald Tramp və onun hökumətindən asılı olsaydı, Ukraynada artıq sülh bərqərar olardı.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib. Onun sözlərini baş nazir ofisinin beynəlxalq kommunikasiyalar üzrə dövlət katibi Zoltan Kovaç "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Siyarto Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar prosesindəki cari irəliləyişi, xüsusilə də əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı son razılaşmaları alqışlayıb.

    "ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əsirlərin mübadiləsi aparılıb ki, bu da yüzlərlə insanın ailələrinin yanına qayıtmasına imkan verib. Həmçinin ABŞ və Rusiya arasında yüksək səviyyəli dialoqun bərpası barədə qərar qəbul edilib", - Siyarto qeyd edib.

    Siyarto həmçinin hesab edir ki, ABŞ və Rusiya yaxşı münasibətlər saxlayanda Mərkəzi Avropa regionunu daha təhlükəsiz olur.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Macarıstan ABŞ
    Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир
    Hungarian FM: If it were up to US alone, there would already be peace in Ukraine

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycanda gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişib

    Biznes
    16:16
    Rəy

    Yüzillik cinayətlərin hökmü: xam xülyadan reallığa - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllim əməliyyat olunub, həyati təhlükəsi yoxdur - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    16:14

    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    16:12

    Arif Əsədov: "Qəbələ" hər bir rəqibə sürpriz edə biləcək gücdədir"

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda daha 28 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    16:08
    Foto
    Video

    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:56

    ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb

    İnfrastruktur
    15:54

    "Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti