Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 14:57
    Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир

    Венгрия считает, что если бы все зависело только от президента США Дональда Трампа и его правительства, в Украине уже воцарился бы мир.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привел госсекретарь по международным коммуникациям офиса премьер-министра Золтан Ковач в соцсети X.

    Сийярто поприветствовал текущий прогресс в переговорном процессе между РФ и Украиной, в частности последние договоренности об обмене пленными.

    "При посредничестве США было достигнуто соглашение об обмене военнопленными между Россией и Украиной, что позволило сотням людей вернуться домой к своим семьям. Также принято решение о возобновлении диалога на высоком уровне между США и Россией", - отметил Сийярто.

    Сийярто также считает, что когда Штаты и Россия поддерживают хорошие отношения, это делает регион Центральной Европы более безопасным.

    Венгрия МИД Петер Сийярто США Дональд Трамп Украина российско-украинская война
    Macarıstan XİN: Əgər hər şey Trampdan asılı olsaydı, Ukraynada sülh olardı
    Hungarian FM: If it were up to US alone, there would already be peace in Ukraine
    Ты - Король

    Последние новости

    16:37

    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    В регионе
    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    Лента новостей