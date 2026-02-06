Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир

Венгрия считает, что если бы все зависело только от президента США Дональда Трампа и его правительства, в Украине уже воцарился бы мир.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привел госсекретарь по международным коммуникациям офиса премьер-министра Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто поприветствовал текущий прогресс в переговорном процессе между РФ и Украиной, в частности последние договоренности об обмене пленными.

"При посредничестве США было достигнуто соглашение об обмене военнопленными между Россией и Украиной, что позволило сотням людей вернуться домой к своим семьям. Также принято решение о возобновлении диалога на высоком уровне между США и Россией", - отметил Сийярто.

Сийярто также считает, что когда Штаты и Россия поддерживают хорошие отношения, это делает регион Центральной Европы более безопасным.