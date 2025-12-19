Пашинян опубликовал кадры прибытия поезда с нефтепродуктами из Азербайджана
В регионе
- 19 декабря, 2025
- 16:54
Премьер-министр Никол Пашинян поделился кадрами прибытия в Армению железнодорожного состава с нефтепродуктами из Азербайджана.
Как сообщает Report, этими кадрами Пашинян поделился у себя на странице в соцсетях.
"Мир теперь стал реальностью", - написал он под видео.
Отметим, что состав из 22 вагона-цистерна с бензином марки AИ-95 азербайджанского происхождения общим объемом около 1,3 тыс. тонн, доставлен в Армению через Грузию. Поставка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению осуществляется на коммерческой основе.
