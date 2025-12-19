Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пашинян опубликовал кадры прибытия поезда с нефтепродуктами из Азербайджана

    • 19 декабря, 2025
    • 16:54
    Премьер-министр Никол Пашинян поделился кадрами прибытия в Армению железнодорожного состава с нефтепродуктами из Азербайджана.

    Как сообщает Report, этими кадрами Пашинян поделился у себя на странице в соцсетях.

    "Мир теперь стал реальностью", - написал он под видео.

    Отметим, что состав из 22 вагона-цистерна с бензином марки AИ-95 азербайджанского происхождения общим объемом около 1,3 тыс. тонн, доставлен в Армению через Грузию. Поставка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению осуществляется на коммерческой основе.

    Азербайджан Армения нефтепродукты мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan Azərbaycandan neft məhsulları daşıyan qatarın görüntülərini paylaşıb
    Pashinyan shares footage of Azerbaijani fuel train arriving in Armenia

