    Paşinyan Azərbaycandan neft məhsulları daşıyan qatarın görüntülərini paylaşıb

    Region
    • 19 dekabr, 2025
    • 16:56
    Paşinyan Azərbaycandan neft məhsulları daşıyan qatarın görüntülərini paylaşıb
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycandan neft məhsulları daşıyan qatarın ölkə ərazisinə daxil olmasının görüntülərini paylaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Paşinyan bu görüntüləri sosial şəbəkələrdəki səhifəsində paylaşıb.

    "Sülh indi reallıq olub", - o, videonun altında yazıb.

    Məlumat yenilənir

    Пашинян опубликовал кадры прибытия поезда с нефтепродуктами из Азербайджана

