Paşinyan Azərbaycandan neft məhsulları daşıyan qatarın görüntülərini paylaşıb
Region
- 19 dekabr, 2025
- 16:56
Ermənistanın Baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycandan neft məhsulları daşıyan qatarın ölkə ərazisinə daxil olmasının görüntülərini paylaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Paşinyan bu görüntüləri sosial şəbəkələrdəki səhifəsində paylaşıb.
"Sülh indi reallıq olub", - o, videonun altında yazıb.
Məlumat yenilənir
