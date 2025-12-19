Минсельхоз Азербайджана призывает расширить подготовку кадров с цифровыми навыками

В Минсельхозе призвали расширить в Азербайджане подготовку кадров в сфере цифровизации аграрного сектора.

Как сообщает Report, об с таким предложением выступила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по аграрной политике.

По ее словам, особое значение имеет дальнейшее укрепление связей между производством и университетами. "Наличия дипломированных выпускников недостаточно. Особую ценность представляют кадры, которые уже в период обучения получили практический опыт. Углубление сотрудничества университетов с аграрными компаниями, крупными фермерскими хозяйствами и предприятиями агропромышленного комплекса повысит качество подготовки студентов. В этом направлении перед Азербайджанским государственным аграрным университетом поставлены стратегические задачи", - подчеркнула замминистра.

Ильхама Гадимова также отметила важность увеличения доли прикладных научных исследований в аграрной сфере. По ее словам, университеты должны выступать не только с академическими исследованиями, но и с инновациями, которые могут быть оперативно внедрены на практике, в том числе в вопросах повышения продуктивности, борьбы с болезнями и вредителями, охраны почвенных и водных ресурсов.