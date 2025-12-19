Global Media Group реализует экологическую инициативу

Global Media Group продолжает экологические инициативы в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности.

Как сообщает Report, в этот раз в рамках реализуемой экологической инициативы компания присоединилась к проекту Министерства экологии и природных ресурсов "Сдай батарейки - сохрани природу".

В рамках проекта компании, входящие в состав Global Media Group, добровольно собрали и сдали использованные одноразовые батарейки и картриджи для принтеров. Инициатива направлена на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, поощрение процессов вторичной переработки и повышение экологической ответственности.

Защита окружающей среды и экологическое просвещение являются одним из приоритетных направлений политики корпоративной социальной ответственности Global Media Group и входящих в нее компаний. В рамках этой политики последовательно реализуются различные проекты, направленные на правильное управление отходами, формирование ответственного экологического поведения и продвижение принципов устойчивого развития.

Руководитель Департамента маркетинга и связей с общественностью Global Media Group Лаура Сейидбейова отметила, что защита окружающей среды и экологическая ответственность являются неотъемлемой частью корпоративных ценностей компании, а реализуемые в этом направлении инициативы служат принципам устойчивого развития.

Заведующий сектором Отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев подчеркнул, что участие общественных и корпоративных организаций в таких проектах вносит важный вклад в расширение охвата экологического просвещения и формирование моделей устойчивого поведения.

Также было отмечено, что Global Media Group уже успешно реализовала ряд экологических проектов совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, и важно продолжать это продуктивное сотрудничество в будущем.

Напомним, что Global Media Group, одна из крупнейших медиагрупп Азербайджана, начала свою деятельность в 2017 году. В состав Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие как в Азербайджане, так и за его пределами.

