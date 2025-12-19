Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Швеции вызвал посла Ирана после сообщений о смертном приговоре шведскому гражданину

    • 19 декабря, 2025
    • 16:27
    МИД Швеции вызвал посла Ирана после сообщений о смертном приговоре шведскому гражданину

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм вызвал иранского посла в связи с сообщениями о вынесении смертного приговора шведскому гражданину в Иране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство AFP.

    Согласно информации, во вторник в Иране заявили, что человек с двойным гражданством, арестованный во время недавнего 12-дневного конфликта с Израилем и представший перед судом по обвинению в шпионаже, является гражданином Ирана и Швеции.

    "Мы получили информацию о том, что судом первой инстанции ему был вынесен смертный приговор, однако пока не смогли подтвердить эти сообщения. Разумеется, мы прилагаем усилия для их проверки", - отметила Стенергард.

    По ее словам, МИД Швеции вызвал посла Ирана в Стокгольме, чтобы выразить четкое осуждение возможного смертного приговора в отношении шведского гражданина.

    "Позиция Швеции и ЕС в отношении смертной казни предельно ясна. Мы всегда выступаем против нее, везде и независимо от обстоятельств, и это хорошо известно", - заявила Стенергард.

