МИД Швеции вызвал посла Ирана после сообщений о смертном приговоре шведскому гражданину

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм вызвал иранского посла в связи с сообщениями о вынесении смертного приговора шведскому гражданину в Иране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство AFP.

Согласно информации, во вторник в Иране заявили, что человек с двойным гражданством, арестованный во время недавнего 12-дневного конфликта с Израилем и представший перед судом по обвинению в шпионаже, является гражданином Ирана и Швеции.

"Мы получили информацию о том, что судом первой инстанции ему был вынесен смертный приговор, однако пока не смогли подтвердить эти сообщения. Разумеется, мы прилагаем усилия для их проверки", - отметила Стенергард.

По ее словам, МИД Швеции вызвал посла Ирана в Стокгольме, чтобы выразить четкое осуждение возможного смертного приговора в отношении шведского гражданина.

"Позиция Швеции и ЕС в отношении смертной казни предельно ясна. Мы всегда выступаем против нее, везде и независимо от обстоятельств, и это хорошо известно", - заявила Стенергард.