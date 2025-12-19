Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 16:17
    Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Многоуважаемый господин Президент.

    Прошу принять мои теплые поздравления по случаю дня рождения Вашего превосходительства.

    Благодаря Вашему лидерству Азербайджан стал современным и успешным государством, уверенно укрепляющим свою роль и авторитет на международной арене, добившимся важных для государства результатов, в том числе восстановления и укрепления своей территориальной целостности.

    Высоко ценю Ваш личный вклад как Президента Азербайджанской Республики в укрепление дружбы наших народов и стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном, основанного на принципах взаимной поддержки, международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

    Это партнерство служит стремлению достичь справедливого мира в Черноморско-Каспийском регионе, а также развитию взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

    Украина выражает глубокую признательность Вам и народу Азербайджана за солидарность и практическую поддержку, проявленные в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации. Особенно высоко ценятся гуманитарная помощь, оказываемая для обеспечения функционирования объектов энергосистемы страны, участие в реконструкции освобожденного от оккупации города Ирпень в Киевской области, восстановлении здоровья и реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов.

    Ваше превосходительство, господин Президент, позвольте мне еще раз сердечно поздравить Вас, пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, процветания и прогресса".

    Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
    Volodymyr Zelenskyy congratulates President Ilham Aliyev

    Лента новостей