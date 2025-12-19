В Болгарии откроется парк Шуша
- 19 декабря, 2025
- 16:16
Парк Шуша откроется в городе Велико-Тырново (Болгария) в 2026 году.
Как передает Report, об этом отметил президент Болгарии Румен Радев в поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
"Надеюсь, что, несмотря на нынешний политический кризис в нашей стране, в 2026 году состоится Ваш долгожданный визит в Болгарию по случаю открытия парка Шуша в городе Велико-Тырново, для реализации которого мы вместе с Вами приложили большие усилия", - подчеркнул болгарский президент.
