    Bolqarıstanda Şuşa parkı açılacaq

    Xarici siyasət
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:16
    Bolqarıstanda Şuşa parkı açılacaq

    Gələn il Bolqarıstanda Şuşa parkının açılışı olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Prezidenti Rumen Radev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib.

    "Ümid edirəm ki, Veliko Tırnovo şəhərində Sizinlə birlikdə böyük səylər göstərdiyimiz Şuşa parkının açılışı ilə əlaqədar Bolqarıstana uzun müddət gözlənilən səfəriniz ölkəmizdəki mövcud siyasi böhrandan asılı olmayaraq 2026-cı ildə baş tutacaqdır", - o bildirib.

    İlham Əliyev Bolqarıstan Rumen Radev

