Расширен перечень должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-салонами в аэропортах
Инфраструктура
- 18 декабря, 2025
- 16:14
Кабинет министров внес изменения в постановление от 29 октября 2021 года об утверждении "Перечня должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами салонов для особо важных лиц (VIP) и салонов официальных делегаций в аэропортах".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, в список включены глава Секретариата президента и его заместитель.
