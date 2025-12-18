Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Расширен перечень должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-салонами в аэропортах

    Кабинет министров внес изменения в постановление от 29 октября 2021 года об утверждении "Перечня должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами салонов для особо важных лиц (VIP) и салонов официальных делегаций в аэропортах".

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, в список включены глава Секретариата президента и его заместитель.

    Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənib

