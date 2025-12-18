WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Global Media Group"un 55 əməkdaşı "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi" yubiley medalı ilə təltif olunub

    Media
    • 18 dekabr, 2025
    • 16:03
    Global Media Groupun 55 əməkdaşı Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunub

    Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 150 illiyi münasibətilə "Global Media Group"a daxil olan media subyektlərinin rəhbər və jurnalist heyətindən ümumilikdə 55 nəfər "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi (1875–2025)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif edilib.

    "Report"un məlumatına görə, təltif olunan şəxslər uzunmüddətli və səmərəli fəaliyyəti, peşəkarlığı, operativ və obyektiv informasiya təminatındakı xidmətləri, eləcə də Azərbaycan milli mətbuatının inkişafına verdikləri töhfələrə görə bu yüksək mükafata layiq görülüblər.

    Yubiley medalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin milli mətbuatın tarixi missiyasına, jurnalist əməyinə və medianın cəmiyyətin inkişafındakı mühüm roluna verdiyi yüksək qiymətin bariz ifadəsi olaraq, dövlət başçısının 20 fevral 2025-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş müvafiq qanunvericilik dəyişiklikləri əsasında təsis edilib.

    Prezidentin imzaladığı bu Fərman Azərbaycan milli mətbuatının 150 illik şərəfli yoluna dövlət səviyyəsində göstərilən xüsusi diqqət və qayğının, söz və informasiya azadlığının inkişafına verilən mühüm töhfənin növbəti təzahürüdür.

    Qeyd edək ki, "Global Media Group" üzrə yubiley medalı ilə təltif olunan əməkdaşlar aşağıdakı media qurumlarını təmsil edirlər:

    • Baku.TV – 10 nəfər

    • Report İnformasiya Agentliyi – 14 nəfər

    • Oxu.az – 9 nəfər

    • Baku.ws – 5 nəfər

    • Caliber.az – 6 nəfər

    • Media.az – 1 nəfər

    • "Kaspi" qəzetinin Azərbaycan redaksiyası – 4 nəfər

    • "Каспий" qəzetinin rus redaksiyası – 3 nəfər

    • Photostock.az foto agentliyi – 1 nəfər

    "Global Media Group" kollektivi göstərilən bu yüksək dövlət diqqəti və etimada görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirir və bundan sonra da milli mətbuatın inkişafına, cəmiyyətin operativ və etibarlı informasiya ilə təmin olunmasına töhfə vermək istiqamətində fəaliyyətini qətiyyətlə davam etdirəcəyini bəyan edir.

    "Global Media Group" “Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi (1875–2025)” yubiley medalı
    Foto
    55 сотрудников Global Media Group награждены медалью "150-летие национальной прессы"

    Son xəbərlər

    16:36

    Azərbaycan Çindən toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:34
    Foto

    Ordubadda açıq hava idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    16:20

    "Qarabağ"ın qapıçısı əməliyyat olunub

    Futbol
    16:18

    Ermənistan Avropa Sülh Fondundan 20 milyon avro alacaq

    Region
    16:12
    Rəy

    Rusiyanın dondurulmuş aktivləri – Avropa İttifaqı və Ukraynanın gələcəyi - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Yevgeni Vinokurov: "Mərkəzi Asiya ölkələrinin ümumi ÜDM-i 600 milyard dolları keçəcək"

    Maliyyə
    16:03
    Foto

    "Global Media Group"un 55 əməkdaşı "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi" yubiley medalı ilə təltif olunub

    Media
    16:03

    Qubada sərnişin avtobusu piyadaları vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    16:02
    Foto

    Kamran Əliyev Qətərdə beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti