    55 сотрудников Global Media Group награждены медалью "150-летие национальной прессы"

    Медиа
    • 18 декабря, 2025
    • 16:35
    55 сотрудников Global Media Group награждены медалью 150-летие национальной прессы

    По случаю 150-летия азербайджанской национальной прессы 55 руководителей и журналистов из медиаструктур, входящих в Global Media Group, были удостоены юбилейной медали Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)".

    Как сообщает Report, награжденные были отмечены этой высокой наградой за многолетнюю и эффективную деятельность, профессионализм, заслуги в оперативном и объективном информационном обеспечении, а также за значительный вклад в развитие национальной прессы Азербайджана.

    Юбилейная медаль была учреждена на основании соответствующих законодательных изменений, утвержденных указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 февраля 2025 года, что стало ярким выражением высокой оценки главой государства исторической миссии национальной прессы, журналистского труда и важной роли медиа в развитии общества.

    Этот указ президента является очередным проявлением особого внимания и заботы на государственном уровне к 150-летнему почетному пути азербайджанской национальной прессы и существенным вкладом в развитие свободы слова и информации.

    Отметим, что сотрудники Global Media Group, награжденные юбилейной медалью, представляют следующие медиаструктуры:

    • Baku.TV – 10 человек

    • Информационное агентство Report – 14 человек

    • Oxu.az – 9 человек

    • Baku.ws – 5 человек

    • Caliber.az – 6 человек

    • Media.az – 1 человек

    • Азербайджанская редакция газеты "Kaspi" – 4 человека

    • Русская редакция газеты "Каспий" – 3 человека

    • Фотоагентство Photostock.az – 1 человек

    Коллектив Global Media Group выражает глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за это высокое государственное внимание и доверие, и заявляет о решительном намерении продолжать свою деятельность, направленную на развитие национальной прессы и обеспечение общества оперативной и достоверной информацией.

    Фото
