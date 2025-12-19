Премьер Австралии анонсировал программу выкупа оружия у населения

Правительство Австралии запустит программу выкупа огнестрельного оружия у населения.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, самая масштабная за последние 30 лет программа государственного выкупа оружия у населения будет реализована после принятия поправок в национальное законодательство, регулирующее оборот огнестрельного оружия.

"Правительство профинансирует ее в соотношении 50:50 со штатами и территориями страны, но все задачи по сбору, обработке и выплатам частным лицам за сданное огнестрельное оружие будут реализованы непосредственно регионами", - сказал он.

Также Альбанезе уточнил, после сбора оружия его утилизацией займется федеральная полиция.

Ранее сообщалось, что главы правительств штатов и территорий намерены реформировать национальное законодательство, регулирующее оборот огнестрельного оружия в стране. Для этого властям регионов поручено ускорить создание национального реестра огнестрельного оружия, ограничить количество единиц огнестрельного оружия, которым может владеть один человек, отказаться от выдачи бессрочных лицензий для владельцев оружия и сделать наличие австралийского гражданства обязательным условием для ее получения.