    Центр индустрии 4.0 будет создан в 2026 году на Бакинском бульваре

    ИКТ
    • 19 декабря, 2025
    • 12:16
    Центр индустрии 4.0 будет создан в 2026 году на Бакинском бульваре

    В 2026 году на Бакинском бульваре создадут Центр Четвертой промышленной революции.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Фариз Джафаров на мероприятии "Промышленность 4.0: Хакатон 2025".

    По его словам, в новом центре будут представлены решения для промышленности, современные производственные линии и разработки технологических компаний. Также молодежь, предприниматели и бизнес смогут представлять там прототипы решений актуальных проблем.

    Ф. Джафаров отметил, что недавно утвержденная стратегия цифровой экономики предусматривает реализацию около восьми ключевых проектов и более 50 инициатив, ориентированных на будущее. Среди них - поддержка стартапов, создание венчурных фондов, запуск краудфандинговой платформы, организация международных конференций и создание Центра индустрии 4.0.

    Кроме того, стратегия включает государственное финансирование международных сертификатов для молодежи, разработку отраслевых программ обучения за рубежом и проведение международных профильных конференций в Азербайджане. По словам Джафарова, развитие этой экосистемы станет важным вкладом в рост цифровой экономики страны.

    Фариз Джафаров 4SIM хакатон Центр индустрии 4.0
    Gələn il Bakı bulvarında IV Sənaye İnqilabı Mərkəzi yaradılacaq

