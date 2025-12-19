İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı
    Gələn il Bakı bulvarında IV Sənaye İnqilabı Mərkəzi yaradılacaq

    İKT
    • 19 dekabr, 2025
    • 11:20
    Gələn il Bakı bulvarında IV Sənaye İnqilabı Mərkəzi yaradılacaq

    2026-cı ildə Bakı bulvarında IV Sənaye İnqilabı Mərkəzi yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında IV Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM) icraçı direktoru Fariz Cəfərov qurumun təşkil etdiyi "Sənaye 4.0: Hakaton 2025" tədbirində deyib.

    "Həmin mərkəzdə həm sənayenin problemləri əks olunacaq, həm istehsal xətləri, həm müasir texnoloji şirkətlər öz həllərini, həmdə gənclər, bizneslərin, sahibkarların problemi ilə bağlı öz həllərini prototip olaraq təqdim edəcəklər",-deyə o qeyd edib.

    F.Cəfərovun sözlərinə görə, bu yaxınlarda təsdiq edilən rəqəmsal iqtisadiyyat strategiyası bir sıra mühüm təşəbbüslərin həyata keçirilməsini ehtiva edən böyük sənəddir: "Təqribən 8 əsas layihə olmaqla, ümumilikdə 50-dən çox gələcəyə yönəlik təşəbbüslər var. Bunların içərisində startapların dəstəklənməsi, vençur fondların yaradılması, kraudfandinq platformasının formalaşması, beynəlxalq konfransların təşkili, Sənaye 4.0 mərkəzinin yaradılması var. Bundan başqa, buraya gənclərin alacağı beynəlxalq sertifikatların xərcini dövlətin qarşılaması, xaricdə təhsil proqramının sahəvi proqramlarının hazırlanması, beynəlxalq sahəvi konfransların Azərbaycanda təşkili daxildir. Bu ekosistemin inkişaf etdirilməsi, hərtərəfli layihələrin dəstəklənməsi Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın da inkişafına böyük töhfə verəcək".

    IV Sənaye İnqilabı Mərkəzi Fariz Cəfərov Sənaye 4.0 mərkəzi

