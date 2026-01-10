Число жертв обстрелов боевиками СДС Алеппо возросло до 23

Число погибших мирных жителей сирийского Алеппо при обстрелах со стороны коалиции "Сил демократической Сирии" (СДС) с 6 января возросло до 23 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на медиков.

Отмечается, что также при ударах боевиков пострадали не менее 104 человек. По информации агентства, большинство раненых - женщины и дети, многие из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 55 раненых.

Напомним, 10 марта 2025 года СДС подписали с властями Сирии соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым властям. Документ был подписан в ходе встречи президента Ахмеда аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди. Соглашение также предусматривает прекращение огня на всей территории Сирии, а СДС обязуются поддерживать новые сирийские власти. Однако Сирийские демократические силы отказались выполнять свои обязательства по соглашению, что привело к возобновлению боев между сирийской армией и силами СДС, базировавшимися в Алеппо.