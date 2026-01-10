В Загатале перевернулся легковой автомобиль, есть погибший и пострадавший
Происшествия
- 10 января, 2026
- 20:17
В селе Сувагиль Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает северо-западное бюро Report, водитель автомобиля марки Chevrolet потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.
В результате инцидента 32-летний Шахрияр Джафарзаде погиб, а Сеймур Мехралиев получил различные травмы.
В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Последние новости
20:47
Число жертв обстрелов боевиками СДС Алеппо возросло до 23Другие страны
20:34
В иранской провинции Фарс в ходе протестов погибли 6 правоохранителейВ регионе
20:17
В Загатале перевернулся легковой автомобиль, есть погибший и пострадавшийПроисшествия
20:15
В Болгарии изъяли из обращения более половины объема нацвалюты из-за перехода на евроДругие страны
19:56
Клуб 6-го дивизиона выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии по футболуФутбол
19:40
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5Другие страны
19:27
МИД Сирии: Операция в Алеппо не направлена против этнических меньшинствДругие страны
19:19
В Шамахы произошло землетрясениеПроисшествия
19:11
Фото