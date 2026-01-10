В Загатале перевернулся легковой автомобиль, есть погибший и пострадавший

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 20:17
    В селе Сувагиль Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, водитель автомобиля марки Chevrolet потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.

    В результате инцидента 32-летний Шахрияр Джафарзаде погиб, а Сеймур Мехралиев получил различные травмы.

    В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Zaqatalada minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan var

