İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Zaqatalada minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 20:02
    Zaqatalada minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan var

    Zaqatala rayonunda minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan var.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Suvagil kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Chevrolet" markalı minik avtomobilinin aşması nəticəsində 32 yaşlı Şəhriyar Cəfərzadə ölüb, Seymur Mehralıyev isə xəsarət alıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Zaqatala Yol qəzası avtomobil aşıb
    В Загатале перевернулся легковой автомобиль, есть погибший и пострадавший

    Son xəbərlər

    20:36

    Fitso: Slovakiya və ABŞ atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayacaqlar

    Digər ölkələr
    20:22

    İranda toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı ölüb

    Region
    20:02

    Zaqatalada minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    19:44

    İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    19:33

    İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları idmançını güllələyərək öldürüb

    Region
    19:12

    Şamaxıda zəlzələ olub

    Hadisə
    18:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    18:45
    Foto

    Qusarda keçirilən beynəlxalq dağ xizəyi turniri başa çatıb

    Fərdi
    18:41

    Tehran və İrəvan arasında reyslər ləğv edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti