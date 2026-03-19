"Neftçi" "İmişli" ilə oyun üçün hazırlığını tamamlayıb, heyətdə itki var
Futbol
- 19 mart, 2026
- 19:54
Misli Premyer Liqasının XXV turunda "İmişli" ilə üz-üzə gələcək "Neftçi" sözügedən matçın hazırlığı başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, "ağ-qaralar"ın üzvləri bu gün "Palms Sports" Futbol Mərkəzində oyunöncəsi son məşqə çıxıblar.
Müdafiəçi Elvin Bədəlov cəzalı olduğu üçün bu görüşü buraxacaq.
Qeyd edək ki, martın 20-də "Palms Sports Arena"da keçiriləcək "Neftçi" – "İmişli" matçı saat 19:15-də başlanacaq.
