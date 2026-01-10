В иранской провинции Фарс в ходе протестов погибли 6 правоохранителей
- 10 января, 2026
- 20:34
В ходе столкновений на акции протеста в иранской провинции Фарс погибли шесть сотрудников сил безопасности.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом сообщили в правоохранительных органах.
"По данным прокуратуры провинции Фарс, за последние дни погибли 6 сотрудников сил безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 120 сотрудников полиции и других правоохранительных органов получили ранения.
В иранской провинции Фарс в ходе протестов погибли 6 правоохранителей
