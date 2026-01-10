İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İranda toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı ölüb

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 20:22
    İranın Fars vilayətində etirazlar zamanı yaranan toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    "Fars vilayətinin prokuroru son gecələrdə təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşının şəhid olduğunu açıqlayıb" , - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunur ki, polis və digər hüquq-mühafizə 120-dən çox əməkdaşı yaralanıb.

    İran polis Ölən və yaralananlar
