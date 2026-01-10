İranda toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı ölüb
Region
- 10 yanvar, 2026
- 20:22
İranın Fars vilayətində etirazlar zamanı yaranan toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
"Fars vilayətinin prokuroru son gecələrdə təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşının şəhid olduğunu açıqlayıb" , - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunur ki, polis və digər hüquq-mühafizə 120-dən çox əməkdaşı yaralanıb.
Son xəbərlər
20:36
Fitso: Slovakiya və ABŞ atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayacaqlarDigər ölkələr
20:22
İranda toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı ölübRegion
20:02
Zaqatalada minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan varHadisə
19:44
İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş veribDigər ölkələr
19:33
İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları idmançını güllələyərək öldürübRegion
19:12
Şamaxıda zəlzələ olubHadisə
18:52
Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilibKomanda
18:45
Foto
Qusarda keçirilən beynəlxalq dağ xizəyi turniri başa çatıbFərdi
18:41