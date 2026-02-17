В Армении хотят конфисковать у экс-губернатора Сюника имущество на $20 млн

Генпрокуратура Армении хочет конфисковать у экс-губернатора Сюника, бывшего депутата от блока "Армения" Ваге Акопяна $20 млн.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Прокуратура обратилась в Антикоррупционный суд для конфискации имущества у самого Акопяна, его жены Элизабет Петросян, родителей, брата Карена Акопяна и его семьи (жены и детей) имущество и денежные средства. В частности, речь идет о 9 единицах недвижимости, 3 транспортных средствах, праве на заимствования на сумму в 122,6 млн драмов ($326,6 тыс.), облигации на сумму $741 тыс., вклады на $240 тыс., более 7,33 млрд драмов (свыше $19 млн).

Напомним, что в сентябре 2024 года по делу об экономических преступлениях были арестованы брат экс-губернатора, директор завода "Чистое железо" Карен Акопян и заместитель гендиректора Зангезурского медно-молибденового комбината Нарек Амбарян.