    Комитеты ЖК Кыргызстана одобрили кандидатуры на посты глав ГКНБ, МЧС, Минприроды и Минтранса

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 10:18
    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выдвинул кандидатуру Жумгалбека Шабданбекова на должность председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламент).

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    Президент также представил на рассмотрение ЖК кандидатуры Урматбека Шамырканова на должность министра чрезвычайных ситуаций, Акыла Токтобаева - министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

    Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству уже одобрил их кандидатуры.

    Кроме того, комитет ЖК по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству одобрил кандидатуру Талантбека Солтобаева для назначения на должность министра транспорта и коммуникаций.

    Лента новостей