    Казахстан построит первый в СНГ завод по производству экологичного топлива

    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 10:20
    Казахстан построит первый в СНГ завод по производству экологичного топлива

    Завод по производству экологичного автомобильного и авиационного топлива построят в Казахстане.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

    Отмечается, что при сотрудничестве национальной казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" и американскими партнерами начата реализация проекта по строительству первого в СНГ завода по производству экологичного автомобильного и авиационного топлива (SAF).

    В пресс-релизе сообщается, что мощность завода составит 50 тыс. тонн топлива, а инвестиции порядка $200 млн.

    Казахстан авиатопливо автомобильное топливо экологичность завод КазМунайГаз
