Казахстан построит первый в СНГ завод по производству экологичного топлива
Энергетика
- 17 февраля, 2026
- 10:20
Завод по производству экологичного автомобильного и авиационного топлива построят в Казахстане.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Отмечается, что при сотрудничестве национальной казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" и американскими партнерами начата реализация проекта по строительству первого в СНГ завода по производству экологичного автомобильного и авиационного топлива (SAF).
В пресс-релизе сообщается, что мощность завода составит 50 тыс. тонн топлива, а инвестиции порядка $200 млн.
