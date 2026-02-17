Казахстан построит первый в СНГ завод по производству экологичного топлива

Завод по производству экологичного автомобильного и авиационного топлива построят в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что при сотрудничестве национальной казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" и американскими партнерами начата реализация проекта по строительству первого в СНГ завода по производству экологичного автомобильного и авиационного топлива (SAF).

В пресс-релизе сообщается, что мощность завода составит 50 тыс. тонн топлива, а инвестиции порядка $200 млн.