Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcək
Energetika
- 17 fevral, 2026
- 10:53
Qazaxıstanda ekoloji avtomobil və aviasiya yanacağı istehsalı zavodu inşa ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə hökumətinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Məlumata görə, Qazaxıstanın "QazMunayQaz" milli şirkəti ilə amerikalı tərəfdaşlar arasında əməkdaşlıq çərçivəsində ekoloji avtomobil və aviasiya yanacağı (SAF) istehsalı zavodunun tikintisi layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Bu, MDB-də ilk belə zavod olacaq.
Zavodun istehsal gücü 50 min ton yanacaq, investisiya qoyuluşu isə təxminən 200 milyon dollar təşkil edəcək.
Son xəbərlər
11:05
Anna Akopyan Nikol Paşinyanla vətəndaş nikahının başa çatdığını bildiribRegion
11:04
AMADA "Qarabağ"ın aşağı yaş qrupları üçün maarifləndirmə seminarı keçiribFərdi
11:00
Azərbaycan Avropa Şurasının "İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiya"sına qoşulacaqMilli Məclis
11:00
Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcəkMilli Məclis
11:00
Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimə tətbiq ediləcəkMilli Məclis
10:55
Azərbaycanda yanvarda 31 min mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınıbBiznes
10:53
Foto
Azərbaycan məhsulları Yaponiyanın ticarət şəbəkələrinə inteqrasiya ediləcəkBiznes
10:53
Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcəkEnergetika
10:52