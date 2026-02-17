İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcək

    Energetika
    • 17 fevral, 2026
    • 10:53
    Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcək

    Qazaxıstanda ekoloji avtomobil və aviasiya yanacağı istehsalı zavodu inşa ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə hökumətinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, Qazaxıstanın "QazMunayQaz" milli şirkəti ilə amerikalı tərəfdaşlar arasında əməkdaşlıq çərçivəsində ekoloji avtomobil və aviasiya yanacağı (SAF) istehsalı zavodunun tikintisi layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Bu, MDB-də ilk belə zavod olacaq.

    Zavodun istehsal gücü 50 min ton yanacaq, investisiya qoyuluşu isə təxminən 200 milyon dollar təşkil edəcək.

    Qazaxıstan Zavod yanacaq
    Казахстан построит первый в СНГ завод по производству экологичного топлива

    Son xəbərlər

    11:05

    Anna Akopyan Nikol Paşinyanla vətəndaş nikahının başa çatdığını bildirib

    Region
    11:04

    AMADA "Qarabağ"ın aşağı yaş qrupları üçün maarifləndirmə seminarı keçirib

    Fərdi
    11:00

    Azərbaycan Avropa Şurasının "İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiya"sına qoşulacaq

    Milli Məclis
    11:00

    Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimə tətbiq ediləcək

    Milli Məclis
    10:55

    Azərbaycanda yanvarda 31 min mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınıb

    Biznes
    10:53
    Foto

    Azərbaycan məhsulları Yaponiyanın ticarət şəbəkələrinə inteqrasiya ediləcək

    Biznes
    10:53

    Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcək

    Energetika
    10:52

    Suraxanı icra başçısına töhmət verilib, Xəzər icra başçısına xəbərdarlıq edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti