Казахстан планирует увеличить мощности нефтепереработки до 40 млн тонн в год

Мощности нефтепереработки Казахстана вырастут до 40 млн тонн в год к 2033 году

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе правительства Казахстана.

Отмечается, что для укрепления энергетического сектора правительство реализует комплексный план по увеличению мощностей нефтепереработки с текущих 18,4 до 40 млн тонн нефти в год.

В пресс-релизе сообщается, что планомерное расширение действующих нефтеперерабатывающих заводов к 2030 году позволит исключить дефицит дизельного топлива, а ввод в эксплуатацию четвертого завода в 2033 году обеспечит полное закрытие потребностей в авиакеросине и выход на экспорт высококачественных нефтепродуктов стандарта К5.

Параллельно ведется работа по наращиванию газоперерабатывающих мощностей на месторождении Кашаган. Запуск ГПЗ-1 в конце 2026 года обеспечит производство 2,5 млрд м³ товарного газа в год. В секторе нефтегазохимии фокус смещен на глубокую переработку: реализация проектов по выпуску полиэтилена, бутадиена и карбамида позволит увеличить стоимость продукции до 20 раз по сравнению с сырьем. В 2026 году также продолжится активное строительство завода по производству алкилата в Павлодарской области, что обеспечит 100% покрытие внутренних потребностей страны.

В 2026-2033 гг. в Казахстане, по поручению президента страны Касыма-Жомарта Токаева также предусмотрены работы по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству и пуску нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, с доведением перерабатывающих мощностей в стране до 40 млн тонн нефти год.