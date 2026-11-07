Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Педро Альяна вступил в должность президента Парагвая

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 03:24
    Педро Альяна вступил в должность президента Парагвая

    Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве нового главы государства после отстранения президента Сантьяго Пеньи в результате импичмента.

    Как передает Report, церемония транслировалась на YouTube-канале Палаты сенаторов Конгресса Парагвая.

    Альяна принес присягу в присутствии депутатов обеих палат парламента.

    Ранее Сенат Парагвая признал Сантьяго Пенью виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и отстранил его от поста президента. За соответствующее решение проголосовали 44 сенатора, один отсутствовал.

    Процедура импичмента была инициирована на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.

    Парагвай
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    44 filmi
    44 filmi

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