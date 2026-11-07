Педро Альяна вступил в должность президента Парагвая
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 03:24
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве нового главы государства после отстранения президента Сантьяго Пеньи в результате импичмента.
Как передает Report, церемония транслировалась на YouTube-канале Палаты сенаторов Конгресса Парагвая.
Альяна принес присягу в присутствии депутатов обеих палат парламента.
Ранее Сенат Парагвая признал Сантьяго Пенью виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и отстранил его от поста президента. За соответствующее решение проголосовали 44 сенатора, один отсутствовал.
Процедура импичмента была инициирована на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.
Последние новости
08:19
Тренер сборной Португалии прокомментировал уход РоналдуФутбол
07:49
Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрацииДругие страны
07:17
Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арестДругие страны
06:57
Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 разДругие страны
06:21
Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасностиДругие страны
05:46
Президент США сообщил о продолжении переговоров по УкраинеДругие страны
05:08
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPPВнешняя политика
04:55
Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом КешмВ регионе
04:15
NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с ИраномДругие страны