Педро Альяна вступил в должность президента Парагвая

Вице-президент Парагвая Педро Альяна принес присягу в качестве нового главы государства после отстранения президента Сантьяго Пеньи в результате импичмента.

Как передает Report, церемония транслировалась на YouTube-канале Палаты сенаторов Конгресса Парагвая.

Альяна принес присягу в присутствии депутатов обеих палат парламента.

Ранее Сенат Парагвая признал Сантьяго Пенью виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и отстранил его от поста президента. За соответствующее решение проголосовали 44 сенатора, один отсутствовал.

Процедура импичмента была инициирована на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.