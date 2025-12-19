В Азербайджане за 11 месяцев из незаконного оборота изъяли наркотиков почти на 220 млн манатов

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Азербайджана в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, в январе-ноябре 2025 года зафиксировано 7 441 преступление.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Рабочую группу Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Из них 2 403 преступления связаны с незаконной продажей наркотических средств, 4 850 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 186 - с незаконным выращиванием и культивированием наркосодержащих растений, 2 - с другими преступлениями.

Общая стоимость изъятых из незаконного оборота 8 тонн 334 кг 712,932 грамм наркотических средств и психотропных веществ оценивается в 219 млн 573 тыс. манатов.

К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков за 11 месяцев привлечено 5 117 человек, включая 156 женщин.