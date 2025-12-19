Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане за 11 месяцев из незаконного оборота изъяли наркотиков почти на 220 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 11:50
    В Азербайджане за 11 месяцев из незаконного оборота изъяли наркотиков почти на 220 млн манатов

    В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Азербайджана в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, в январе-ноябре 2025 года зафиксировано 7 441 преступление.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Рабочую группу Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    Из них 2 403 преступления связаны с незаконной продажей наркотических средств, 4 850 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 186 - с незаконным выращиванием и культивированием наркосодержащих растений, 2 - с другими преступлениями.

    Общая стоимость изъятых из незаконного оборота 8 тонн 334 кг 712,932 грамм наркотических средств и психотропных веществ оценивается в 219 млн 573 тыс. манатов.

    К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков за 11 месяцев привлечено 5 117 человек, включая 156 женщин.

    Госкомиссия наркотики борьба с наркоманией
    Bu ilin 11 ayında 220 milyon manata yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    Последние новости

    13:20
    Фото

    В Физули состоялся заключительный концерт Дней культуры Узбекистана

    Kультурная политика
    13:08
    Фото

    В Баку снесли незаконные пристройки к жилому дому, который могут признать памятником

    Инфраструктура
    13:04

    Узбекистан предлагает создать совместный центр фактчекинга тюркских стран

    Медиа
    13:03

    На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов

    Внутренняя политика
    12:55

    Турпоток в Азербайджан сократился на 2%

    Туризм
    12:52

    В Пекине призвали Вашингтон объективно подходить к выстраиванию отношений

    Другие страны
    12:50

    В Баку завтра будет пасмурно

    Экология
    12:46

    Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределах

    АПК
    12:46

    Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане

    В регионе
    Лента новостей