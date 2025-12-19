Avstraliyada silahlar insanlardan geri alınacaq

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    19 dekabr, 2025
    07:50
    Avstraliya hökuməti odlu silahların insanlardan geri alınması proqramına başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avstraliya İttifaqının Baş naziri Entoni Albanizi məlumat verib.

    O, bəyan edib ki, son 30 ildə hökumət tərəfindən idarə olunan ən böyük odlu silahların geri alınması proqramı milli odlu silah qanunvericiliyinə dəyişikliklərin qəbulundan sonra həyata keçiriləcək.

    "Hökumət bunu ştatlar və ərazilərlə 50:50 nisbətində maliyyələşdirəcək, lakin təslim edilmiş odlu silahların bütün toplanması, emalı və fiziki şəxslərə ödənişləri birbaşa bölgələr tərəfindən həyata keçiriləcək".

    Baş nazir həmçinin aydınlaşdırıblar ki, silahlar toplandıqdan sonra onların utilizasiyası ilə federal polis məşğul olacaq.

    Daha əvvəl bildirilib ki, ştat və ərazi hökumət rəhbərləri ölkədə odlu silah dövriyyəsini tənzimləyən milli qanunvericilikdə islahatlar aparmaq niyyətindədirlər.

    Bu məqsədlə, regional hökumətlərə milli odlu silah reyestrinin yaradılmasını sürətləndirmək, bir şəxsin sahib ola biləcəyi odlu silahların sayını məhdudlaşdırmaq, daimi silah lisenziyalarının verilməsini aradan qaldırmaq tapşırılıb.

    Avstraliya silah terror əhali
    Премьер Австралии анонсировал программу выкупа оружия у населения

