В Азербайджане обозначили стратегические направления рыболовства

Центр рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства определил два основных стратегических направления своей деятельности.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор Центра Джейхун Алиев на пресс-конференции, посвященной рыболовной политике Азербайджана и мерам, принятым в рыболовном секторе в 2025 году.

"Первое основное направление – обеспечение более устойчивого, контролируемого и научно обоснованного осуществления рыболовства в стране. Второе – развитие сектора аквакультуры в стране, применение современных технологий, увеличение производственного потенциала и стимулирование деятельности аквакультурных хозяйств", – отметил он.

Директор центра добавил, что с 13 по 23 октября была проведена научная экспедиция для изучения рыбных ресурсов и их корректной оценки: "Результаты этих оценок сыграли ключевую роль в анализе фактических показателей текущего года".