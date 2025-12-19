Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 16:05
    Российский авиаудар по Запорожью: есть раненые, среди них ребенок

    В результате обстрела со стороны российских войск в украинском Запорожье пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.

    Как передает Report, об этом сообщило ГСЧС Украины в телеграм-канале.

    "Армия РФ осуществила очередной циничный авиаудар по городу. Произошло частичное разрушение и возгорание двухэтажного частного жилого дома. Взрывной волной повреждены соседние здания", - отметили в ГСЧС.

    На месте работают все экстренные службы.

    Информация о пострадавших уточняется.

