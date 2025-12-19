Российский авиаудар по Запорожью: есть раненые, среди них ребенок
- 19 декабря, 2025
- 16:05
В результате обстрела со стороны российских войск в украинском Запорожье пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.
Как передает Report, об этом сообщило ГСЧС Украины в телеграм-канале.
"Армия РФ осуществила очередной циничный авиаудар по городу. Произошло частичное разрушение и возгорание двухэтажного частного жилого дома. Взрывной волной повреждены соседние здания", - отметили в ГСЧС.
На месте работают все экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
