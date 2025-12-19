Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 19 декабря, 2025
    • 18:35
    ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б. п.

    Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16%.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении регулятора.

    Банк России отмечает, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

    Регулятор ожидает снижение инфляции до 4–5% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на уровне цели.

    На предыдущем заседании, 24 октября, ставка также была снижена на 50 б. п., до 16,5% годовых. До этого, 12 сентября, шаг снижения составил 100 б. п. Перед этим, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ее на 200 б. п., до 18% годовых с 20% годовых. 6 июня он впервые более чем за 2,5 года принял решение о снижении ставки (на 100 б. п., с 21% годовых).

    Россия Банк России ключевая ставка

