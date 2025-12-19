Беларусь определила приоритеты развития на 2026–2030 годы

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Всебелорусского народного собрания представил стратегические приоритеты развития страны на пятилетку 2026–2030 годов.

Как передает Report, об этом сообщили в кабинете министров Беларуси.

Всего выделено семь ключевых направлений: национальная демографическая безопасность; развитие человеческого потенциала; создание качественной и удобной среды для жизни; рост конкурентоспособности; сильные регионы; укрепление обороноспособности государства; реализация туристического потенциала.

Также отмечается, что за реализацию каждого приоритета будут отвечать кураторы из руководящих лиц в правительстве, а конкретные задачи закреплены за министрами и губернаторами.